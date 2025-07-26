Çermik'te Şiddetli Rüzgar Okulun Çatısını Uçurdu
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Arabük Mahallesi'nde meydana gelen şiddetli rüzgar nedeniyle Arabük Ortaokulu'nun çatısı uçtu ve çatı parçaları çevreye savruldu.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle, bir okulun çatısı uçtu.
Arabük Mahallesi'nde çıkan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle Arabük Ortaokulu'nun çatısı uçtu.
Uçan çatı parçaları birçok noktaya savruldu.
Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel