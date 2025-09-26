Çermik'te İhtiyaç Sahibi Ailelere Kömür Yardımı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Kaymakamlık tarafından ihtiyaç sahibi ailelere hane başına 25 torba kömür yardımı yapılmakta ve toplamda yaklaşık 4,500 haneye ulaşılması hedeflenmektedir.
Çermik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından merkez ve kırsal mahallelerde hane başına 25 torba kömür yardımı yapılıyor.
Kaymakam Adem Karataş, "Her zaman olduğu gibi bu kış da kapımızı çalan hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Devletimizin şefkat eli her haneye ulaşmaya devam edecek." dedi.