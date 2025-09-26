Çermik'te İhtiyaç Sahibi Ailelere Kömür Yardımı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılıyor.

Çermik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından merkez ve kırsal mahallelerde hane başına 25 torba kömür yardımı yapılıyor.

Bu kapsamda yaklaşık 4 bin 500 haneye ulaşılması hedefleniyor.

Kaymakam Adem Karataş, "Her zaman olduğu gibi bu kış da kapımızı çalan hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Devletimizin şefkat eli her haneye ulaşmaya devam edecek." dedi.