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Çerkezköy ve Ergene'de PKK/KCK propagandası yapan 2 kişi tutuklandı

Çerkezköy ve Ergene'de PKK/KCK propagandası yapan 2 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ve Ergene ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle jandarma tarafından yakalanan E.B ve Ö.K., tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ve Ergene ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle jandarma tarafından yakalanan E.B ve Ö.K., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada E.B ve Ö.K.'nin sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlendi. Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde düzenlenen operasyonla yakalanan E.B. ve Ö.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Güncel

Jandarma PKK Güncel Haberler

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