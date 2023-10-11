Çerkezköy'de Otobüs-TIR Çarpışması: 3 Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, 12.15 sıralarında Çerkezköy- Çorlu kara yolunun Kızılpınar ışıklı kavşakta meydana geldi. Çerkezköy otogarından aldığı 6 yolcu ile Çorlu istikametine giden Oğuz A.'nın kullandığı 59 KS 445 plakalı yolcu otobüsü, kavşaktan dönüş yapan Talip D.'nin yönetimindeki 34 GBS 100 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle sıkışan otobüs sürücüsü Oğuz A., itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarıldı. Yaralanan otobüs sürücüsü Oğuz A., TIR sürücüsü Talip D. ile TIR'da bulunan Fatih M., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.