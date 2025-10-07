Haberler

Çerkezköy'de Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Çerkezköy'de Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü A.H., kaza sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

A.H. yönetimindeki 37 PA 369 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde'de refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
