Çerkezköy'de Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü A.H., kaza sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
A.H. yönetimindeki 37 PA 369 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde'de refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel