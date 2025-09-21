Çerkeş'te Tır Devri, Sürücü Yaralandı
Çerkeş ilçesinde, D-100 kara yolunda tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
İ.S. (34) idaresindeki 33 RS 329 plakalı tır, D-100 kara yolu Dereköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel