Çerkeş'te Kağıt Fabrikasında Yangın Çıktı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının ham madde deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan müdahale sonucu yangın söndürüldü.

Yangında depodaki malzemelerde hasar oluştu.

Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve Belediye Başkanı Hasan Sopacı da yangın alanında incelemelerde bulunarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.