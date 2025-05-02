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Çerkeş'te 4 Ayaklı Civciv Gündem Oldu

Çerkeş'te 4 Ayaklı Civciv Gündem Oldu
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir besici, kuluçkaya koyduğu yumurtadan çıkan civcivlerden birinin 4 ayağının olduğunu fark etti. Mahmut Kayabaşı, toplamda 14 yumurtadan 11 civcivin çıktığını ve bu durumun ilgi çektiğini belirtti.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde besicinin kuluçkaya koyduğu yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı.

İlçeye bağlı Kadıköy'de hayvancılık yapan Kayabaşı ailesi, ihtiyaçlarını karşılamak için tavuk da yetiştiriyor.

Bir tavuğunu kuluçkaya yatıran Mahmut Kayabaşı'nın koyduğu 14 yumurtadan 11 civciv çıktı. Civcivleri inceleyen Kayabaşı, birinin 4 ayağının olduğunu fark etti. Bunun üzerine video çekerek sosyal medyada paylaşan Kayabaşı yoğun ilgiyle karşılaştı.

İlk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını belirten Mahmut Kayabaşı, AA muhabirine, "Yiyeceğimiz yumurtaları kendi tavuklarımızdan üretiyoruz. Kuluçkaya koyduğumuz 14 yumurtanın 11'inden civciv çıktı. Bunların içinden birinin de 4 ayaklı olduğunu fark ettim. Hangi sebepten olduğunu bilmiyorum ama ilk defa böyle bir durumla karşılaştık." dedi.

Civcivlere geçici olarak eski evlerinde baktığını söyleyen Kayabaşı, büyüdüklerinde ise kümesteki tavukların yanına koyacaklarını belirtti.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
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