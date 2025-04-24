Çerkeş'te 23 Nisan Kutlamaları: 'Şeydeki Şey' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Çerkeş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "Şeydeki Şey" adlı tiyatro oyunu sergilendiği bildirildi.

Çerkeş Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Çerkeş Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen tiyatronun, Koray Karaca tarafından sahnelendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Çerkeş Belediyesi olarak tiyatro, sinema ve gösteri etkinliklerini daha da artırarak programları sürdürmeye ve insana yatırım yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Belediyemiz Kültür Merkezini 2022 yılında ilçemize kazandırdıktan sonra her ay düzenli olarak Ankara Devlet Tiyatroları tarafından ve çeşitli organizasyonlar ile Çerkeşli hemşerilerimizi tiyatro, sinema ve etkinliklerle buluşturmaya devam ediyoruz. Etkinliklerimize yoğun ilgi gösteren Çerkeşli hemşerilerime teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.