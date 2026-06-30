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Çerkeş Belediye Başkanı Sopacı mahalle sakinleriyle buluştu

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Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Ulusu Mahallesi'nde düzenlenen programda mahalle sakinleriyle bir araya gelerek yürütülen projeler hakkında bilgi verdi ve talepleri dinledi.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Ulusu Mahallesi'nde düzenlenen programda mahalle sakinleriyle bir araya gelen Sopacı, hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi.

Ulusu Mahallesi'nin ihtiyaçlarına yönelik yürütülen ve planlanan hizmetlere değinen Sopacı, "İlçemizin her köşesine eşit ve nitelikli hizmet götürme gayreti içerisindeyiz. Hemşehrilerimizin görüşlerini dinlemek, yaptığımız çalışmaların mahallemize olan yansımasını yerinde görmek istedik. Çerkeş'imizi hep birlikte daha ileriye taşıyacağız." dedi.

Mahalle sakinlerinin talep ve isteklerinin dinlenmesinin ardından program sona erdi.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı
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