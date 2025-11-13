Haberler

CENTCOM, Suriye'de DEAŞ'a Karşı Operasyonlarını Açıkladı

Güncelleme:
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ekim ve kasım aylarında Suriye'de DEAŞ'a karşı 22'den fazla operasyona destek sağladığını bildirdi. Operasyonlar sonucunda 5 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi, 19'u yakalandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ekim ve kasım aylarında Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen 22'den fazla operasyona danışmanlık, destek ve yardım sağlandığını bildirdi.

CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim - 6 Kasım tarihleri arasında Birleşik Ortak Görev Gücü - Doğal Kararlılık Harekatı ile Suriye'deki yerel ortakları arasında yürütülen operasyonlarda danışmanlık, destek ve yardım sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada düzenlenen operasyonlar sonucunda 5 DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği, 19'unun ise yakalandığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, "Suriye'deki DEAŞ tehdidiyle mücadelede elde edilen bu başarı önemlidir. DEAŞ'in kalıntılarını takip etmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda Küresel Koalisyon ile koordineli şekilde örgütün yeniden toparlanmasını ve terör saldırılarını başka ülkelere yaymasını engelleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
Haberler.com
