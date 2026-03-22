ABD ordusu, İran'ın "F-15 savaş uçağı düşürdük" açıklamasını reddetti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın düşürdüğünü iddia ettiği F-15 savaş uçağına dair açıklamalara yanıt vererek, bu iddianın asılsız olduğunu açıkladı. CENTCOM, İran'ın en son açıklamalarının yanlış bilgi içerdiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın "ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağını düşürdük" yönündeki iddiasını reddettiklerini belirtti.

CENTCOM, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın F-15 düşürülmesine ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

Paylaşımda, "İran rejiminin kısa süre önce İran semalarında bir ABD F-15 uçağını düşürdüğü iddiası yanlıştır. ABD kuvvetleri, 'Destansı Öfke Operasyonu' kapsamında 8 binden fazla savaş uçuşu gerçekleştirdi. İran tarafından hiçbir ABD savaş uçağı düşürülmedi." ifadelerine yer verildi.

CENTCOM'un paylaşımından önce konuyla ilgili AA muhabirinin sorusuna yanıt veren CENTCOM sözcülüğü, İran'ın "F-15 düşürdük" açıklamasına ilişkin şu anda yapabilecekleri bir açıklama olmadığını kaydetmişti.

İran'ın "F-15 düşürdük" açıklaması

İran devlet televizyonunun Hava Savunma Ortak Karargahı'nın açıklamasına dayandırdığı haberde, "birkaç saat önce düşmana ait F-15 tipi bir savaş uçağı, ülkenin güneyinde vuruldu." ifadeleri yer almıştı.

Açıklamada, uçağın "Ordu Hava Savunma Kuvvetleri tarafından karadan havaya füze sistemleri ile vurulan uçağın Basra Körfezi'ndeki Hürmüz Adası yakınlarında düştüğü ve uçağın akıbeti hakkında soruşturmanın başlatıldığı" vurgulanmıştı.

İran, 19 Mart'ta ABD'ye ait bir F-35, dün de İsrail'e ait bir F-16'yı düşürdüğünü duyurmuştu. ABD ordusu, İran tarafından hedef alınan F-35'in bölge ülkelerinden birindeki üsse "sert iniş" yaptığını öne sürmüştü. İsrail de dün bir F-16'nın İran'da hedef alındığını ancak hasar almadığını iddia etmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

