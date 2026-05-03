Haberler

CENTCOM, İran'a abluka kapsamında toplam 49 geminin farklı rotalara yönlendirildiğini açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında bugün itibarıyla toplam 49 geminin farklı rotalara yönlendirildiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında bugün itibarıyla toplam 49 geminin farklı rotalara yönlendirildiğini duyurdu.

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının "tam olarak" uygulanmaya devam ettiği belirtildi.

CENTCOM Komutanı Brad Cooper'ın bölgede görev yapan bir ABD gemisini ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, "Bugün itibarıyla, ablukaya uymaları için 49 ticari gemi farklı rotalara yönlendirildi. ABD kuvvetleri, ablukanın tam olarak uygulanması konusunda kararlılığını sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

ABD, 13 Nisan'dan bu yana Hürmüz Boğazı'ndaki İran deniz trafiğini hedef alan bir deniz ablukası uyguluyor.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
Rusya petrol fiyatlarındaki artıştan yaklaşık 200 milyar ruble kazandı

ABD ve İran'ın inadı, Putin'e yaradı! Kasayı parayla doldurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Batman'da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi

Polisler şüphelerinde haklı çıktı! Resmen cephanelikle karşılaştılar
Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Cinayetten sonra bakın ne yapmış

Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi kan dondurdu
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı

Kurban bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
Şampiyonluk kutlamalarında uzun namlulu silahla görüntülenmişti! Diyarbakır Valiliği'nden açıklama

Bir şehri karıştıran görüntü için açıklama: Gerçek değil, oyuncak
Batman'da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi

Polisler şüphelerinde haklı çıktı! Resmen cephanelikle karşılaştılar
Acun Ilıcalı'dan iddialı yorum: Türkiye'de oynasa 25 golün altında atmaz

O ismi öve öve bitiremedi: Türkiye'de oynasa 25 golün altında atmaz
22 milyon Euro'luk ayrılık! Ederson'a iki dev talip birden

Fenerbahçe'nin yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı oluyor