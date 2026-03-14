Centcom: C-130 Pilotları, Epik Öfke Operasyonu Esnasında Orta Doğu Genelinde Savaşan Birliklere İkmal Ulaştırıyor

CENTCOM'un resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 pilotları, Epik Öfke Operasyonu esnasında Orta Doğu genelinde savaşan birliklere ikmal ulaştırıyor. İkmal ekipleri, ihtiyaç duyulan her yerde ve her an mücadelede destek sağlıyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA