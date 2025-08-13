Cennetin Çocukları Dizisinin Hazırlıkları Tamamlandı
İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya ve Melisa Şenolsun gibi ünlü isimlerin yer aldığı 'Cennetin Çocukları' dizisi, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin yapımcılığını Motto Prodüksiyon üstleniyor ve hikaye, sokaklarda yetişmiş bir mafya üyesinin değişim sürecini anlatıyor.
Soner Caner'in yönetmenliğindeki dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Ali Düşenkalkar, Şebnem Doğruer, Münire Apaydın, Bihter Dinçel, Eda Akalın, Ali Gözüşirin, Evliya Aykan, Eren Hacısalihoğlu, Birand Tunca ve Ecem Çalhan bulunuyor.
Dizide sokaklarda yetişmiş azılı bir mafya üyesinin sokaklardan sıcak bir yuvaya uzanan değişim yolculuğu anlatılacak.