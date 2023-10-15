Cengiz Kurtoğlu, Kuruçeşme Sahnesi'nde unutulmaz bir konser verdi

Nostaljik şarkılarıyla Kuruçeşme Sahnesi'ni tavernaya çeviren ve özlenen atmosferi Boğaz'ın ortasına taşıyan Cengiz Kurtoğlu, müzik tarihinde iz bırakmış parçalarıyla dinleyicilerini dünden bugüne keyifli bir yolculuğa çıkardı.

Hayranlarıyla aynı atmosferi paylaşmaktan mutluluk duyan sanatçı, "Bugün buraya Tarabya'yı getirdik. En güzel şarkıları birlikte seslendireceğiz" sözleriyle sevenlerine teşekkürlerini iletti.

'Liselim', 'Duyanlara Duymayanlara', 'Yorgun Yıllarım' gibi hafızalara kazınan parçalarının boğazda yankılandığı gece de Kurtoğlu, hayranlarına iki saat boyunca tam bir müzik ziyafeti çekti.