Rusya: ABD ve Ukrayna ile Cenevre'de yapılacak müzakerelere AB temsilcileri katılmayacak

Güncelleme:
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında 17-18 Şubat'ta Cenevre'de yapılacak müzakerelere Avrupa Birliği temsilcilerinin katılmayacağını açıkladı. Müzakerelerin tamamıyla üçlü formatta gerçekleştirileceği belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin 17-18 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak üçlü görüşmelerin üçüncü turuna Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinin katılmayacağını söyledi.

Rus haber ajansı Tass'a konuşan Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin 17-18 Şubat'ta Cenevre'de yapılacak üçlü görüşmelerin üçüncü turuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Müzakere yerinin neden değiştiği yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Cenevre, her tarafın programlarını uyumlu hale getirmek için seçildi. Bu yerin herkes için uygun ve elverişli olduğu kanaatine varıldı." ifadelerini kullandı.

Peskov, müzakerelere AB veya diğer uluslararası örgüt temsilcilerinin katılıp katılmayacağı yönündeki soruyu ise "Hayır, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü formattaki müzakereler söz konusu. Avrupalılar orada olmayacak." şeklinde cevapladı.

Tass'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Cenevre'deki müzakerelere katılacak Rus heyetinin 15 kişiden oluşacağı, heyette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev'in de yer alacağı belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, bugün, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin üçlü görüşmelerin üçüncü turunun 17-18 Şubat'ta Cenevre'de yapılacağını, Rus heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'nin başkanlık edeceğini bildirmişti.

Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakereler

Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin ilk ve ikinci turu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta ve 4-5 Şubat'ta yapılmıştı.

Müzakerelerde, Rus heyetine, Genelkurmay Ana İstihbarat (GRU) Başkanı İgor Kostyukov başkanlık etmişti.

Putin'in Müşaviri Medinskiy ise 2025'te İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan yapılan müzakerelerdeki heyetin başında olmuştu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
