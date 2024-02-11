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Cenazeler Toprağa Verildi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski köy korucusu T.K. tarafından öldürülüp su kanalına atılan hamile Selma Abacı ile çocukları Kerim ve Azat'ın cenazeleri toprağa verildi.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski köy korucusu T.K. (42) tarafından öldürülüp su kanalına atılan 7 aylık hamile Selma Abacı (37) ile çocukları Kerim (3) ve Azat'ın (2) morgdaki otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, Sarıseki Mahallesi'ne getirildi. Anne ve çocuklarının cansız bedenleri, mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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