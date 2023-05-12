Cem Yılmaz, seçimlerde oy vereceği ismi açık açık ilan etti! Gençlere de bir çağrısı var

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 14 Mayıs seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı. Paylaşımında Yılmaz, "'Abi oyunu kime vereceksin biz de ona atalım' diyorsanız, Ben Kemal başkan diyorum…Başarılar dilerim Kemal Başkan... Sevgili gençler lütfen oy vermeyi unutmayın, ihmal etmeyin" dedi.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nlerine artık saatler kalırken, ünlüler de oylarının rengini belli eden paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

"BEN KEMAL BAŞKAN DİYORUM"

Ünlü oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz, seçimlerde oyunu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na kullanacağını açıkladı.

"SEVGİLİ GENÇLER, LÜTFEN OY VERMEYİ UNUTMAYIN"

Paylaşımında Yılmaz, "Abi oyunu kime vereceksin biz de ona atalım" diyorsanız, Ben Kemal başkan diyorum…Başarılar dilerim Kemal Başkan... Sevgili gençler lütfen oy vermeyi unutmayın, ihmal etmeyin" dedi.