Cem Uzan: "80 Milyar Dolarlık Davada Esas Duruşma 27 Ekim'de Paris'te Görülecek"

(ANKARA) - İş insanı Cem Uzan, kamuoyunda sona erdiğine ilişkin haberler çıkan "80 milyar dolarlık dava sürecinin devam ettiğini belirterek, esas duruşmanın 27 Ekim 2026'da Paris'te görüleceğini" açıkladı.

Cem Uzan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzun süredir devam eden dava sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Uzan, davanın sona erdiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Gerçek şu ki, 80 milyar dolarlık davada esas duruşma tarihi 27 Ekim 2026. Davanın görüleceği yer de Paris" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada ise önceki yargılamalarda, 2013 yılında Türkiye'de verilen kararın 2019 yılında Fransız mahkemelerince reddedildiği, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) 375 milyon avroluk talebinin kabul edilmediği, yargılama giderlerini üstlenmek durumunda kaldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca dava sürecinde, TMSF'nin konut dokunulmazlığına müdahale ettiği, mal varlığına yönelik işlemler gerçekleştirdiğine ilişkin iddiaların da değerlendirildiği, bu kapsamda Uzan lehine kararlar verildiği kaydedildi.

