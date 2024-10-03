Üye Girişi
Haberler

Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açıldı: Adalet Arayışı Devam Ediyor

Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açıldı: Adalet Arayışı Devam Ediyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması ile ilgili açıklamalar yapan avukatı Rezan Epözdemir, raporun bir hafta içinde tanzim edileceğini ve maddi gerçeğin ortaya çıkmasını umduklarını belirtti.

Uğur GÜLBOY / İSTANBUL, CEM Garipoğlu'nun mezarının açılmasının ardından Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir gazetecilere açıklama yaptı. Epözdemir, "1 hafta içinde kuvvetle muhtemel rapor tanzim edilecektir. İnşallah geldiğimiz noktada 15 yılın sonunda maddi gerçek ortaya çıkar. Adalet tecelli eder." şeklinde konuştu.

Avukat Epözdemir Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Epözdemir, "Cem Garipoğlu'nun cenazesi yerine başka bir cenaze çıkması durumunda ne olur" sorusuna yanıt vererek, "Türk hukuk tarihinin en büyük skandalı olur" dedi. Mezarın Cumhuriyet savcısı, soruşturma savcısı, 3 adli tıp doktoru ile 2 olay yeri inceleme ekibi ve kolluk kuvvetlerinin eşliğinde açıldığını söyleyen Epözdemir, "1 hafta içinde kuvvetle muhtemel rapor tanzim edilecektir. İnşallah geldiğimiz noktada 15 yılın sonunda maddi gerçek ortaya çıkar. Adalet tecelli eder." dedi. Bir gazetecinin "Neden kefen yok" sorusuna da yanıt veren Epözdemir, "Onu anlayamadım hiçbir kefen bez yok. Bu birkaç alternatifi bize verebilir. 10 sene içinde kaybolmuş ya da aşınmış olabilir mi ? O bana çok rasyonel gelmiyor. Sonradan kemiklerin bırakılma itimali kefenin olmadığı yerde çok kuvvetli bir ihtimal olarak karsşımızda duruyor. O beni ziyadesiyle rahatsız etti. 2014 yılında defin işlemi sırasında da kayıt alınmamış. Biz de otopsiye girmedik yasal hakkımız da yok " dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

3-sayfa Güncel Hukuk

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

Türkiye'yi hedef alırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Şimşek sonuçtan çok emin

 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında gündem yaratacak detay
Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trendyol Süper Lig 8. Hafta maçları! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçları ne zaman, hangi gün? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 3 EKİM: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? 3 EKİM İRAN-İSRAİL SAVAŞI SON DURUM! İsrail-iran füze savaşları devam ediyor mu, kaç kişi öldü? Rigas hangi ülkenin takımı? Rigas FS hangi bölgede, nerenin takımı? Tarihte bugün ne oldu? 3 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Bugün hangi önemli olaylar oldu? Riga hangi ülkeye ait, nerede? Riga'nın neyi meşhur? Riga vizesiz mi? Bu akşam hangi maçlar var? 3 Ekim UEFA Avrupa Ligi bugünkü maçlar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maç saatleri! 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Emekli zammı ne kadar olacak? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? T10F çıktı mı? TOGG T10F modeli ne zaman satışa çıkacak? Beşiktaş-Eintracht Frankfurt muhtemel 11 belli oldu! Beşiktaş maçında kimler oynayacak?
title