Çelikhan'da Kurban Bayramı'na Özel Trafik Uygulaması

Çelikhan'da Kurban Bayramı'na Özel Trafik Uygulaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çelikhan İlçe Emniyet Amirliği, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı yol ve güvenlik uygulamasında 160 aracı denetledi ve 530 kişinin kimlik sorgulamasını gerçekleştirdi. Ekipler, sürücüleri yavaş ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çelikhan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Kurban Bayram nedeniyle uygulama yaptı.

İlçe Emniyet Amirliği Trafik Şube ekipleri Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi'nde kepir mevkisinde yol ve güvenlik uygulaması yaptı.

Ekipler, vatandaşların huzur ve güvenini sağlanması amacıyla sürücülerin yavaş ve dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.

Uygulamada araç sürücülerin emniyet kemerinin takılı olup olmadığını kontrol eden ekipler, 160 araç ve 530 kişinin kimliklerini sorguladı.

Kaynak: AA / Selim Sonkaya - Güncel
40 uçağını kaybeden Putin'den misilleme! Başkenti İHA'larla vurdu

Putin'den misilleme! Ülkenin başkentini İHA'larla kana buladı
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Güzel oyuncu trendlere uydu! Yüzündeki şok ifadesine dikkat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı

Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
Motosikletli kurye korkunç kazada can verdi

Bayramda can verdi! Motosikletli kurye ile ilgili detay kahretti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.