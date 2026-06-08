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Çelikhan'da Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı

Çelikhan'da Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, İlçe Gençlik Merkezi'nde açıldı. 9 kursta 237 kursiyerin el emeği eserleri sergilenirken, açılışa Kaymakam, Belediye Başkanı ve vatandaşlar katıldı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi, İlçe Gençlik Merkezi'nde açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hamdi Güzel, 9 kursta eğitim alan 237 kursiyerin çalışmalarının sergide yer aldığını belirtti.

Açılışa Kaymakam Özgür Pelvan, Belediye Başkanı Mahmut Şahin, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Sergiyi gezen Kaymakam Pelvan, el emeği eserlerin hazırlanmasında emeği geçen kursiyerlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Selim Sonkaya
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