Çelik: "Şurasının burasının ne dediği önemli değildir, milletin icazet vermesi önemlidir" Güncel Haberler AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. (5) "Dünyanın hiçbir yerinde gerçek bir demokrasi söz konusu olduğunda şurasının burasının ne dediği önemli değildir, milletin icazeti, milletin icazet vermesi önemlidir" Güncel Kaynak: AA / Bayram Akkaya Merkez Yürütme Kurulu AK Parti Güncel Haberler

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