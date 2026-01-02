Çekya'da yeni yıl mesajı, Ukrayna ile krize neden oldu

Çekya Temsilciler Meclisi Başkanı Tomio Okamura'nın yeni yıl mesajında Ukrayna ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hakkındaki sözleri, iki ülke arasında krize yol açtı.

Radio Prague International'ın haberine göre, Okamura yeni yıl mesajında Ukrayna yönetimini hedef alan ifadeler kullandı.

Okamura emekli, engelli ve çocuklu aileler gibi gruplar başta olmak üzere Çek vatandaşlarının parasını silah almak ve "tamamen anlamsız bir savaşı finanse etmek" için kullanmayacağını dile getirerek, "Çalsınlar, ama bizim paramızı çalmasınlar. Böyle bir ülke Avrupa Birliği'nde olmamalı." dedi.

Ukrayna'nın Prag Büyükelçisi Vasyl Zvarych, yaptığı açıklamada, Okamura'nın sözlerini, "onursuz" ve "kabul edilemez" diye nitelendirerek Temsilciler Meclisi Başkanının sözlerini kınadı.

Zvarych, bu açıklamaların "Rus propagandası" olduğunu, Ukrayna'yı ve demokratik olarak seçilmiş liderini aşağıladığını söyledi.

Tartışmaya, Çekya ve Ukrayna'nın dışişleri bakanları da dahil oldu.

Çekya Dışişleri Bakanı Petr Macinka, yabancı bir büyükelçinin Çekya'nın üst düzey bir yetkilisinin açıklamalarını kamuoyuna açık bir şekilde değerlendirmesinin uygun olmadığını vurguladı.

Macinka, herhangi bir diplomatik misyonun, çekincelerini veya sorusunu, diplomatik kanallar aracılığıyla iletmesi gerektiğini kaydetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Macinka'nın bu açıklamalarına tepki gösterdi.

Sybiha, Büyükelçinin yanıtının kesinlikle haklı olduğunu ve bunu diplomatik şekilde yaptığını belirterek tüm büyükelçilere Ukrayna'nın itibarını koruma talimatı verildiğini kaydetti.

Bakan Sybiha, "Bu nedenle, bu tür öğütleri reddediyorum ve bunun yerine, Çek meslektaşımı, karşılıklı yarar sağlayan Ukrayna-Çekya Stratejik Ortaklığını güçlendirmek adına yapıcı diyalog kurmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.