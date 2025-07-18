Çekya'da Komünizm Propagandası Nazi Propagandasıyla Eşdeğer Sayılacak

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Çek Cumhurbaşkanı Petr Pavel, komünizm ideolojisinin yayılması için yapılan propagandayı Nazi propagandasıyla eşdeğer sayan ceza kanunu değişikliğini imzaladı. Revize edilen yasa, bu tür eylemleri 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırmayı öngörüyor.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, komünizm ideolojisinin yayılması amacıyla yapılan propagandayı Nazi propagandasıyla bir tutan ceza kanunu değişikliğini imzaladı.

Radio Prague International'ın haberine göre, ilgili ceza kanununda değişikliği öngören revizyon, Cumhurbaşkanı Pavel tarafından imzalandı.

Revize edilen yasa kapsamında, insan haklarını ve özgürlüklerini bastırmayı veya etnik, ulusal, dini veya sınıfsal nefreti kışkırtmayı amaçlayan Nazi, komünizm ve diğer hareketleri kuran, destekleyen veya teşvik edenler 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Yasa, daha önce Nazi propagandasının yasaklanmasını öngörüyordu ancak yasada yapılan revizyonla birlikte komünizmin yayılması amacıyla yapılan propaganda, Nazi propagandasıyla denk görülüyor.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
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