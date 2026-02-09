Haberler

Çekmeköy'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: Yaralılar Var

Güncelleme:
Kuzey Marmara Otoyolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beton bariyerlere çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, olay nedeniyle gişe geçişlerinde kısa süreli yoğunluk yaşandı.

ÇEKMEKÖY'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişelerde sürücüsü Kamber Yurt'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beton bariyere çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken gişe geçişlerinde kısa süreli yoğunluk yaşandı.

Kaza, saat 09.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Ankara istikameti Çekmeköy Reşadiye Gişeleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücü Kamber Yurt'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 FMR 076 otomobil gişelerde bulunan beton bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle gişe geçişleri kısa süreli yoğunluk yaşandı. Hasar gören otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
