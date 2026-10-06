Çekmeköy'de temel kazısında boyun kısmına kadar toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Çekmeköy'de temel kazısında boyun kısmına kadar toprak altında kalan işçi kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çekmeköy'de temel kazısı yapılan inşaatta toprak kayması oldu, bir işçi boyun kısmına kadar toprak altında kaldı. İtfaiye işçiyi kurtardı; ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çekmeköy'de temel kazısı yapılan inşaatta meydana gelen toprak kaymasında, toprak altında kalan bir işçi kurtarıldı.
Reşadiye Mahallesi Uzun Çk. Sokak üzerinde bir inşaatın temelinde toprak kayması meydana geldi.
O sırada çalışan bir işçi boyun kısmına kadar toprak altında kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık çalışanları olay yerine sevk edildi.
Toprak altında sıkışan işçi itfaiye görevlilerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Yaralanan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.