Çekmeköy'de Tadilat Sırasında Patlama: 1 Yaralı

Mehmet Akif Mahallesi Sultan Sokak'taki bir apartmanın boş olan giriş katındaki dairede tadilat sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Patlama nedeniyle dairede büyük çaplı hasar oluştu.