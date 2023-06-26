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Çekmeköy'de Tadilat Sırasında Patlama: 1 Yaralı

Çekmeköy'de Tadilat Sırasında Patlama: 1 Yaralı

Güncel Haberler

Mehmet Akif Mahallesi Sultan Sokak'taki bir apartmanın boş olan giriş katındaki dairede tadilat sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Patlama nedeniyle dairede büyük çaplı hasar oluştu.

Çekmeköy'de bir evde tadilat sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Mehmet Akif Mahallesi Sultan Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın boş olan giriş katındaki dairede tadilat sırasında patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken İGDAŞ ekipleri de binayı kontrol etti.

Patlama sırasında evde bulunan ve yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama nedeniyle dairede büyük çaplı hasar oluştu.

Kaynak: AA / Tansel Parlak - Güncel

İtfaiye Akif Güncel Haberler

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