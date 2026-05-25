Çekmeköy'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Şile Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptıktan sonra alev aldı. Araçta sıkışan sürücü, çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Çekmeköy'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Şile Otoyolu'nda Ümraniye istikametinde seyreden 34 HEH 655 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Kazanın ardından otomobil alev alırken, araçta sıkışan sürücü çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Yangına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Araçtaki yangın ekiplerce söndürüldü.
Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.