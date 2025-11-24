Haberler

Çekmeköy'de Hafif Ticari Araç Yangın Çıkardı

Güncelleme:
Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki bir hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda araç kullanılmaz hale gelirken, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

ÇEKMEKÖY Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken araç kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 08: 30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye kavşağında çıktı. Seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü aracın ön kısmından duman çıktığını görünce aracı emniyet şeridine çekerek indi. Kısa sürede büyüyen yangın aracın her tarafını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri otoyolda güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılmaz hale geldi. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

