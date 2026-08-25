Şile Yolu'nda Direksiyon Hakimiyeti Kaybı: Sürücü Yaralandı
Çekmeköy Şile Yolu'nda saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada, 38 AHT 925 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli yoğunluk yaşanırken, aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
ÇEKMEKÖY Şile Yolu'nda ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil orta refüjdeki bariyerlere çarparak dururken, yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 13.00 sıralarında Şile Yolu Ömerli mevkii Sancaktepe istikametinde meydana geldi.İddiaya göre seyir halindeki 38 AHT 925 plakalı otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki bariyerlere çarptı.Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralı sürücüye müdahale etti. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu aracın kaldırılmasından sonra normale döndü.Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.