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Çekerek'te Lise ve İlkokul Öğrencileri Bir Araya Geldi

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Çekerek ilçesinde Osman Durmaz Fen Lisesi 12. sınıf öğrencileri, ilkokul 2. sınıf öğrencileriyle ders yaptı.

Sınıf öğretmenliğini hedefleyen Osman Durmaz Fen Lisesi 12. sınıf öğrencileri, "Hedefim Yanımda" projesi kapsamında Akbay İlkokulu 2. sınıf öğrencileriyle derse ve çeşitli etkinliklere katıldı.

Akbay İlkokulu Müdürü Yaşar Altan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda devam eden proje kapsamında lise öğrencilerinin okullarını ziyaret ettiğini söyledi.

Lise ve ilkokul öğrencilerinin bir araya gelerek etkileşimde bulunduğunu aktaran Altan, "Öğrenciler birlikte ders yaptı, oyun oynadılar, grup çalışmaları gerçekleştirdi. Etkinliğimize katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Çekerek Eğitim Güncel Haberler

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