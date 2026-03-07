Haberler

Kocaeli'de bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 4 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı. Olayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 Mart'ta İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde C.B'nin "ateşli silahla kasten öldürülmesi" olayına ilişkin operasyon düzenledi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda K.N. isimli şüpheli gözaltına alındı. Derinleştirilen araştırmalar sonucunda eylemi azmettiren ve K.N'ye yardım eden V.N, S.N, M.N. ve Y.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden K.N, V.N, S.N. ve Y.G. tutuklandı. M.N'ye ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı uygulandı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey
500

