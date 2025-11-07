Çayırova'da Mıcır Yüklü Kamyon Devrildi: Şoför Yaralandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde TEM Otoyolu'nda devrilen mıcır yüklü kamyonun şoförü yaralandı. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Çayırova ilçesi Şekerpınar mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden A.F.T. idaresindeki 34 TN 7145 plakalı mıcır yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım aksadı. Kamyonun vinçle kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.