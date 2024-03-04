Çayırova'da çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan kavgada biri silahla olmak üzere 4 kişi yaralandı.

İnönü Mahallesi 150. Sokak'ta komşu iki grup arasında kanalizasyon sorunu nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Davut K. tabancayla Yunus N'yi bacağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yunus N, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayda darbedilen 3 kişi de çevredeki hastanelere sevk edildi.

Polis olay yerinde şüpheli Davut K'yi gözaltına aldı.

Yaralıların hastanelerdeki tedavisi sürüyor.