Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ve 3 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
R.K. (44) idaresindeki plakası henüz tespit edilemeyen otomobil, ilçenin Kadıköy köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan B.K. (19), O.K. (14) ve O.K. (19) Afyonkarahisar'daki değişik hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay