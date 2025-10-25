Haberler

Çavdarhisar'da Devrilen Kargo Kamyonunda Sürücü Yaralandı

Çavdarhisar'da Devrilen Kargo Kamyonunda Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, kontrolden çıkan bir kargo kamyonu refüje devrildi. Sürücü İsmail Ö. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, devrilen kargo kamyonunun sürücüsü yaralandı.

İsmail Ö. (55) idaresindeki 06 KJ 986 plakalı kargo kamyonu, Çavdarhisar-Kütahya kara yolunun 13. kilometresinde kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüsü İsmail Ö, sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serpil Kaya - Güncel
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü

Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü

Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

İlginç istek: Cinsiyet partisine katılmak isteyen herkese imza şartı
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
Eski tip ehliyet yenileme süresi doluyor! Bu tarihe kadar yaptıran 7 bin TL kârda olacak

Sürücüler dikkat, zaman daralıyor! Yaptıran 7 bin TL kârda olacak
Edis sahnede zor anlar yaşadı, hastalığını ilk kez açıkladı

Harbiye sahnesinde zor anlar yaşadı! Hastalığını ilk kez açıkladı
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
40 kilo veren ünlü komedyen Amy Schumer son halini paylaştı

40 kilo veren yıldız oyuncu son halini paylaştı
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Yıldız Tilbe soru sonrası resti çekti: Buradan yasaklıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.