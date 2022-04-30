Çatışmaların yoğunlaştığı Ukrayna'nın doğusundan tahliyeler devam ediyor

Rusya- Ukrayna Savaşı ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşırken, Harkiv çevresinde bulunan köylerden sivillerin tahliyesi devam ediyor. Kutuzivka köyünden çıkarak Harkiv'e ve oradan da ülkenin batısına gitmek isteyen Ukraynalılar, uzun araç kuyrukları oluşturdu.