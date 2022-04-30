Çatışmaların yoğunlaştığı Ukrayna'nın doğusundan tahliyeler devam ediyor - Haberler

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Çatışmaların yoğunlaştığı Ukrayna'nın doğusundan tahliyeler devam ediyor

AA - Narciso Contreras - Güncel
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Rusya-Ukrayna Savaşı ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşırken, Harkiv çevresinde bulunan köylerden sivillerin tahliyesi devam ediyor.

Rusya- Ukrayna Savaşı ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşırken, Harkiv çevresinde bulunan köylerden sivillerin tahliyesi devam ediyor. Kutuzivka köyünden çıkarak Harkiv'e ve oradan da ülkenin batısına gitmek isteyen Ukraynalılar, uzun araç kuyrukları oluşturdu.

AA / Narciso Contreras - Güncel

Tragger, Ukrayna, Harkiv, Rusya, Güncel, Haberler

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