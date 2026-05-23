Cathay Pacific uçağının türbülansta ani irtifa kaybetmesi sonucu 10 kişi yaralandı

Avustralya'nın Brisbane şehrinden Hong Kong'a giden Cathay Pacific uçağı, türbülans nedeniyle ani irtifa kaybı yaşadı. 6 kabin görevlisi ve 4 yolcu hafif yaralandı, 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Avustralya'nın Brisbane şehri ile Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi arasında sefer yapan Cathay Pacific hava yolu şirketine ait uçağın türbülansa girerek ani irtifa kaybetmesi sonucu, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hong Kong merkezli South China Morning Post gazetesinin haberine göre, 156 sefer sayılı Cathay Pacific uçağı, Hong Kong'a varışından yaklaşık 2 saat önce havada, kabin ekibinin yemek servisi yaptığı sırada girdiği türbülans nedeniyle ani irtifa kaybı yaşadı.

Şirketten yapılan açıklamada, irtifa kaybının uçakta yarattığı sarsıntı sonucu 6 kabin görevlisi ve 4 yolcunun hafif yaralandığı belirtildi.

Uçağın Hong Kong'a inmesinin ardından sağlık muayenesi yapılan yaralılardan 8'i tedavi için hastaneye sevk edildi.

Gazeteye açıklama yapan yolcular, yaklaşık iki saniye süren ani irtifa kaybı nedeniyle uçakta yiyeceklerin, peçetelerin ve yolculara ait eşyaların etrafa saçıldığını, herkesin korkuyla çığlık attığını aktardı.

Bir yolcu, yaşadıklarını anlatırken "Lunaparklardaki drop tower (düşüş kulesi) gibi bir deneyimdi. Bir an uçak kazasında öleceğimi düşündüm." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
