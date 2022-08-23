Çatalhöyük Neolitik Kenti'nde 'Tanıtım ve Karşılama Merkezi' inşaatı devam ediyor

Konya'nın Çumra ilçesindeki Çatalhöyük Neolitik Kenti kazı alanında geçen yıl temeli atılan "Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi" inşaatı sürüyor.

Neolitik Dönem'e ait en eski yerleşimlerden biri olarak tanımlanan Çatalhöyük'te yapımı süren "Tanıtım ve Karşılama Merkezi" inşaat alanını gazetecilere gezdiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapının Türkiye'nin en büyük kamuya ait ahşap yatırım alanı olduğunu söyledi.

Arkeolojik kazılarla ilgili dünyada bir turizm potansiyeli olduğunu aktaran Altay, "Buraya gelen ziyaretçilerimizi hem bilgilendireceğimiz hem karşılayacağımız bir alanımız maalesef yoktu. Onun için bir karşılama merkezi yapma adına yola çıktık. Burada 28 bin metrekarelik bir kamulaştırma yapıldı. Projenin bu noktaya gelmesi için arkasında çok büyük bir emek var. Ama bugün gelinen noktada Türkiye'ye örnek bir karşılama merkezinin inşaatını gösterebilir hale geldik. Temel amacımız Konya'nın turizmden aldığı payı artırmak." ifadesini kullandı.

4 bin metrekare kapalı alana sahip, 2023'te hizmete girecek olan tamamen ahşaptan yapılan merkez, ziyaretçi merkezi, çok amaçlı salon, müze sergi alanı, sosyal donatılar ve seyir terasından oluşuyor.