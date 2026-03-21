İstanbul'da kaza yapan midibüsteki 3 polis yaralandı
Çatalca'da virajı alamayan midibüsün devrilmesi sonucu 3 polis memuru hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü hizmetinde bulunan midibüs, İnceğiz-Binkılıç Geri Gönderme Merkezi'ne yabancı uyruklu kişileri bıraktıktan sonra Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi'ne dönerken, İhsaniye Mahallesi Kırklareli Caddesi'nde virajı alamayarak yan yattı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş