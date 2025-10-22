Çatalca'da Ahır Yangını: 4 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

ÇATALCA'da bir ahırda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki samanlığa ve eve sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu.

Yangın saat 17.00 sıralarında Dağyenice Mahallesi'ndeki bir ahırda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki samanlığa ve eve sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın nedeniyle 4 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.