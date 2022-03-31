Çatak'ta yeni atanan imamlara cübbe giydirildi

Van'ın Çatak ilçesine atanan ve göreve yeni başlayan imamlar için cübbe giydirme merasimi düzenlendi.

İlçedeki Şehit Talha Musap Salçuk Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin konferans salonunda düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, törende yaptığı konuşmada, vatandaşların ibadetlerini huzur ve güven içerisinde yapabilmeleri amacıyla tüm kurumların koordinasyon içinde çalıştığını belirtti.

İmamlığın peygamber mesleği olduğunu ifade eden Akbulut, "Camilerimizi çocuklarımıza ve insanlarımıza sevdirmek sizlerin elinde. Gösterdiğiniz gayretli çalışmalarınızla toplumu iyi ahlak üzerine yönlendirebilirsiniz. İlçemize yeni atanan imamlarımızın görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum."

İlçe Müftüsü Abdullah Uzel de programa katılan ve müftülüğe her zaman destek veren Kaymakam Akbulut'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kaymakam Akbulut, imamlara cüppe ve sarık giydirdi.