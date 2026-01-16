Haberler

'Casperlar' suç örgütü soruşturmasında 57 çocuğa dava açıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Casperlar' suç örgütüne üye 68 kişi hakkında dava açıldı. Aralarında 57 çocuğun da bulunduğu şüpheliler, çeşitli suçlamalarla yargılanacak.

'Casperlar' suç örgütü soruşturma kapsamında, 18 yaşından küçük 57 çocuğun da aralarında bulunduğu toplam 68 kişi hakkında dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 'Casperlar' suç örgütüne, Bahçelievler, Bağcılar, Beşiktaş, Beykoz, Çekmeköy, Esenler, Güngören, Kadıköy, Küçükçekmece, Sultanbeyli, Sultangazi ve Şişli ilçeleri ile İzmir'in Çeşme ilçesinde operasyon düzenlendi. Örgütün, çok sayıda çocuğu örgüt faaliyetlerinde kullandığı belirlendi. Örgüt faaliyeti kapsamında 41 eylemde, 66 mağdur olduğu ve 4 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

68 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ

İddianamede, şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla kurulan suç örgütüne üye olma', 'nitelikli yağma', 'tasarlayarak kasten öldürme', 'kasten öldürme', 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs', 'ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma veya taşıma' ile 'sayı ve nitelik bakımından vahim silah veya mermi bulundurma' suçlarından dava açıldı. Soruşturma kapsamında, 38 çocuğun tutuklu olduğu öğrenildi.

