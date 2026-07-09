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Samsun'da 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Recep Bilek
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