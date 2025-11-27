Haberler

Çarşamba Adalet Sarayında Çalışanlara 17 Daire Protokolü İmzalandı

Çarşamba Adalet Sarayında Çalışanlara 17 Daire Protokolü İmzalandı
Güncelleme:
Çarşamba Adalet Sarayında çalışan personel için Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından alınan 17 dairenin protokolü imzalandı. Lojmanlar, Mayıs 2026'da teslim edilecek.

Çarşamba Adalet Sarayında çalışan personel için Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından alınan 17 dairenin protokolü imzalandı.

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından Çarşamba Adalet Sarayında çalışan personel için alınan 17 dairenin protokolü Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir ve Mehmet Çevikel Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilisi Yusuf Çevikel tarafından Başsavcı Gir'in makamında imzalandı.

Çevikel, "Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ile yaptığımız protokol neticesinde Yeşilırmak Mahallesi Gazi Caddesi'nde yapımı devam eden 3 bloktan oluşan sitemizin 1 bloğu Çarşamba Adalet Sarayında çalışan personele ait lojman olacak. Bu blokta 2+1 ve 3+1 toplam 17 daire bulunuyor. Yapılan protokol gereği lojman teslimini en geç Mayıs 2026'da yapmamız gerekiyor. Biz şu anda yüzde 70 oranında inşaatı bitirdik ve inşallah Mayıs 2026'da lojmanın teslimini yapacağız." dedi.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir de yeni yapılan lojmanın mevcut lojmanda daire bulamayan personel için iyi olacağını dile getirdi.

Haberler.com
