Cape Town'da Elektrikli Otobüs Test Sürüşleri Başlıyor

Cape Town, MyCiTi filosunda kullanılmak üzere prototip bir elektrikli otobüsü önümüzdeki haftalarda test etmeye başlayacak. Johannesburg'da üretilen ilk elektrikli otobüs, şehrin çeşitli güzergahlarında dik yokuşlar, yoğun trafik ve uzun mesafeler gibi farklı koşullarda performansını değerlendirmek üzere pilot uygulamaya alınacak.

Cape Town, MyCiTi otobüs hizmetinin güneydoğu metro bölgesine yaygınlaştırılması kapsamında 38 adet alçak tabanlı bataryalı elektrikli otobüs teslim alacak. Volvo BZRLE modeli otobüslerin bu yıl gelmesi ve 2027'de hizmete girmesi planlanıyor. Prototip otobüs, Cape Town'un farklı bölgelerinde test edilecek ve elde edilen veriler, 2027'deki tam operasyonel kullanım öncesinde şarj stratejileri, bakım gereksinimleri ve sürücü eğitimi gibi konularda şehre yol gösterecek.

Kaynak: Haber Merkezi