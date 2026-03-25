Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ramazanda 58 ülkede iftar sofrası kurdu

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ramazanda 58 ülkede yürütülen çalışmalarla yüz binlerce ailenin sofrasına yardımda bulundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, ramazan boyunca Türkiye'nin 81 ilinde on binlerce aileye gıda kartları, giyim yardımları ve çeşitli destekler ulaştırıldı.

Gazze'de her gün 5 bin aileye sıcak iftar ve sahur yemeği ulaştıran dernek, temiz içme suyunu tankerlerle bölgeye ulaştırırken, sebze, meyve ve ekmek dağıtımları da kesintisiz sürdürdü.

Öte yandan, bölgeye gönderilen 120 tırlık yardımın ardından yeni bir konvoy da yola çıkmaya hazırlanıyor.

Düzenlenen "Yetim Buluşmaları" ile binlerce çocuk iftar sofralarında bir araya geldi. Bayramlıklar ve nakdi destekler çocuklara ulaştırılırken, bağışlanan kurbanlar kesilerek ailelere et olarak dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Genel Başkanı Mustafa Köylü, çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Biz sadece bir köprüyüz. Yürüttüğümüz bu devasa operasyonun, ulaştığımız 58 ülkedeki gayretlerin ve iftar sofralarının kurulmasına, yüz binlerce insanın iftar etmesine vesile olduğumuz bu işin asıl sahibi, Türkiye'nin engin gönüllü insanlarıdır, bağışçılarımızdır. Milletimizin bizlere teslim ettiği zekat, fitre, fidye ve sadaka emanetlerini de 'Cansuyu titizliği' ile haritalarda bile yerlerini göstermenin zor olduğu en ücra köylere, en mahzun hanelere ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz. Emanetleriniz bizim onurumuzdur ve her bir kuruş yerlerine salimen ulaştırılmıştır."

Ramazan sonrası için de çağrıda bulunan Köylü, "Muhtaçlık sadece ramazan ayı ile sınırlı değil. Kardeşlerimiz diğer 11 ayda da aynı zorluklarla mücadele ediyor. Bizler aynı heyecan ve gayretle, yılın her günü mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
