Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Batman Temsilciliği 200 Yetim Çocuğa Giysi Hediye Etti

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Batman Temsilciliği, 200 yetim çocuğa giysi hediye etti. Dernek temsilcisi Mehmet Emin Turan, yardımın yanı sıra oyuncak, çikolata ve balon da dağıtıldığını belirtti. Yardım çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan Turan, bağışçılara ve hayırseverlere teşekkür etti.